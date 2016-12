Una jornada de l'Institut Pere Mata parlarà sobre la salut mental abans i després de l'embaràs

La sessió tindrà lloc el proper 21 de desembre a les 12.30h a l'Hospital Universitari Institut Pere Mata

Els grans canvis tant biològics com socials que comporta convertir-se en mare, fan que el període del postpart –que dura fins el primer any de naixement del nadó- sigui un dels que comporta el màxim risc per presentar simptomatologia psiquiàtrica. Davant la preocupació en aquesta àrea de la salut mental durant i després de l’embaràs l’Institut Pere Mata ha organitzat la jornada titulada Salut mental perinatal, que tindrà lloc el proper 21 de desembre a les 12.30h a l’aula de formació de l’àrea de Docència i Innovació.



L’encarregada de realitzar la ponència serà la Dra Lluïsa Garcia-Esteve, doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en psiquiatria perinatal i reproductiva, a més de coordinadora del Programa de Psiquiatria Perinatal de l’Hospital Clínic de Barcelona. Un dels temes que es tractarà, per exemple, serà la prevalença de la clínica depressiva durant el postpart, que és de gairebé el 15% i compta amb una xifra més elevada durant l’embaràs. La clínica depressiva no tractada en aquest període es tradueix en complicacions obstètriques –part prematur, avortament i retards en el creixement uterí- i en la creació del vincle materno-filial, així com el risc de cronificació simptomàtica. La Dra Garcia-Esteve aprofundirà en aquesta temàtica i resoldrà els dubtes de tots els assistents.