L'alcalde de Reus estén la mà a l'oposició per evitar la pròrroga del pressupost

Carles Pellicer descarta municipalitzar el servei de recollida de la brossa

Actualitzada 20/12/2016 a les 15:46

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), ha admès que el seu govern en «minoria absolutíssima» amb ERC i Ara Reus no ho tindrà fàcil per aprovar el pressupost del 2017. Per aquest motiu, el batlle reusenc ha tornat a insistir aquest dimarts que té la «mà estesa» per si algun grup municipal vol incorporar-se a l’executiu o signar un pacte de governabilitat. «Hem de deixar de banda els interessos polítics i prioritzar la ciutat, perquè una pròrroga no permetrà augmentar els comptes», ha manifestat. D’altra banda, l’alcalde de Reus ha explicat que descarta internalitzar el servei de recollida de la brossa, ja que suposaria la creació d’una nova societat municipal. Tot i que es manté obert al diàleg i s’esperen les conclusions d’un estudi econòmic, Pellicer ha opinat que la municipalització «seria un error» i, a més, es traduiria en «un problema social».



Durant el tradicional esmorzar de Nadal amb els mitjans de comunicació, l’alcalde de Reus s’ha mostrat satisfet amb els resultats del pacte de govern amb Ara Reus i ERC. «No és fàcil, però ens n’anem sortint», ha dit. Pellicer ha recordat que els falten tres regidors per poder governar amb majoria i garantir l’aprovació dels comptes i de la resta de projectes de ciutat, per la qual cosa ha tornat a demanar públicament el suport d’altres grups polítics. L’entesa, però, no sembla que pugui concretar-se amb la CUP, amb qui ha admès que, des de la marxa de David Vidal, pràcticament no hi ha relació.



D’altra banda, Carles Pellicer ha defensat la fusió de l’Institut Municipal d’Acció Cultural i de l’Institut Municipal de Museus. El ple d’aquest dilluns va aprovar integrar-los en el nou Institut Municipal Reus Cultura, amb el suport del govern i els vots del PP. «Les coses s’han de sacsejar, buscar nous perfils de gestió i creiem que serà el millor sistema», ha indicat l’alcalde. Així mateix, Pellicer ha defensat la implantació d’uns cinemes a la Fira Centre Comercial i espera que la decisió, que s’abordarà al gener, compti amb el màxim suport polític. L’alcalde també s’ha referit a Innova, del qual ha dit que forma part de «la prehistòria». Malgrat el procés judicial, Pellicer ha subratllat que l’antic hòlding ja no existeix i que han passat «a una altra etapa».