Els reusencs s'aplegaran al carrer del Vidre per viure un nou solstici d'hivern

Aquest dimecres es podrà observar el sol a través del campanar de la prioral de Sant Pere

Redacció

Actualitzada 20/12/2016 a les 13:11

Reus viurà aquest dimecres 21 de desembre a les 10h el fenomen pel qual, coincidint amb el solstici d’hivern, es pot observar el sol a través dels finestrals del campanar de la prioral de Sant Pere des del carrer del Vidre. Aquest és l’únic moment de l’any en què es produeix aquest fenomen. Els curiosos que s’acostin al carrer del Vidre també podran gaudir de coca de sucre i vi ranci.



Com que el sol avança més baix a l’horitzó, es possible observar-lo des de la perspectiva del carrer del Vidre. Es desconeix si el fet de poder veure el sol a través dels finestrals en aquesta data és una casualitat o es tracta d’un fet intencionat per part dels constructors de l’església Prioral.