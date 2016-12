Repsol renova el seu acord de col·laboració amb el Centre de Lectura

La companyia aportarà 20.000 euros a l’entitat per contribuir al seu mecenatge i afavorir la seva oferta de serveis i activitats culturals

Redacció

Actualitzada 19/12/2016 a les 13:14

El president del Centre de Lectura de Reus, Xavier Filella, i el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font, han signat la renovació del conveni de col·laboració pel qual Repsol continua sent membre d’Honor del Centre de Lectura durant els propers tres anys. Repsol aportarà 20.000 euros a l’entitat reusenca per contribuir al seu mecenatge i afavorir la seva oferta de serveis i activitats culturals.



Repsol demostra amb aquest tipus de convenis el seu compromís amb l’entorn més proper, a més d’apropar el Complex Industrial a la societat i implicar-lo en el seu dia a dia. Un dels principis que regeixen els programes de patrocini i de mecenatge de Repsol a Tarragona és el de col·laborar en la difusió de la cultura i facilitar-ne l’accés a diferents col·lectius. En aquest sentit, Repsol considera que el Centre de Lectura de Reus reuneix aquestes característiques. A més, un dels grups que pot beneficiar-se directament de la tasca que fa aquesta entitat és el de les persones que treballen a les instal·lacions industrials del Camp de Tarragona.



El conveni formalitzat avui entre Repsol i el Centre de Lectura se suma a les diverses col·laboracions que Repsol té establertes a la ciutat de Reus amb entitats i institucions com són l’Ajuntament de la ciutat, la Fundació Privada Teatre Fortuny o la Cambra de Comerç de Reus.