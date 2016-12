Malestar entre els treballadors del Sant Joan pel possible impagament dels objectius del 2016

El comitè diu que l’empresa els deixaria de pagar prop de 2 MEUR per eixugar dèficit

Actualitzada 19/12/2016 a les 09:13

Els treballadors de l’Hospital Sant Joan Reus denuncien que la direcció del centre els ha advertit que el cobrament de les direccions per objectius del 2016 «corre perill». Segons el comitè d’empresa, els responsables de l’hospital han justificat el possible impagament per la previsió que el centre tanqui l’any amb un dèficit d’entre tres i quatre milions d’euros. Aquestes retribucions per objectius ja mantenien enfrontades a la direcció i als treballadors, que han demandat el centre hospitalari davant el Tribunal Laboral de Catalunya per l’impagament d’una part de les quotes del 2015. La presidenta del comitè d’empresa del Sant Joan de Reus, Alicia Martin, ha defensat que retallar el salari dels més de 1.200 empleats «no és la solució als problemes de l’hospital».



El comitè ha anunciat futures mobilitzacions i que es tornarà a posar en contacte amb el conseller de Salut, Toni Comín, si es confirma el possible impagament de les retribucions -uns 1,9 MEUR que s’haurien de cobrar al març- per eixugar el dèficit del centre. Segons Martín, la direcció estima que enguany les pèrdues del Sant Joan de Reus podrien oscil·lar entre els tres i els quatre milions d’euros.



«Ens hi neguem rotundament i no consentirem que es faci algun tipus de retallada als treballadors», ha afirmat Martín, per qui el problema de l’hospital no es resoldrà «perjudicant» a la plantilla, sinó cercant noves vies de finançament amb la participació del CatSalut.



De moment, els auxiliars d’infermeria, administratius, portalliteres i personal de neteja són els únics col·lectius que han percebut els imports íntegres corresponents a les DPO del 2015. Els metges i el personal d’infermeria, que estan subjectes a uns criteris valorables, només n’han cobrat la meitat i afirmen que encara se’ls deu un milió d’euros.