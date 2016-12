ExproReus genera un impacte econòmic de 7,5 milions d'euros, segons un estudi

L'informe també mostra una disminució de la mitjana d'edat d'expositors i visitants i un grau alt de fidelitat i recomanació de la fira sectorial

ExproReus genera un impacte econòmic de 7,5 milions d’euros. Així ho posa de manifest un estudi realitzat pel Gabinet Ceres entre 161 expositors i més de 200 visitants. L’estudi també mostra una disminució de la mitjana d’edat dels expositors -43 anys- i dels visitants -36 anys- i fa palès un alt grau de fidelitat i recomanació de la fira multisectorial, ja que un 84% dels expositors assegura que participarà en properes edicions i un 85% dels participants afirma que tornarà a visitar la fira. Per altra banda, tres quartes parts dels expositors recomanarien a altres expositors que participessin a exproReus.



L’estudi també ha analitzat la utilitat de la fira a nivell comercial. Un 83% dels expositors expressen que han fet contactes durant l’exproReus, dels quals un 63% creu que molt probablement realitzarà una venda gràcies a aquests contactes. Pel que fa a la puntuació de l’exproReus, obté un 6,6 sobre 10 de mitjana. Cal dir que un 11% dels expositors la valoren amb un excel·lent. L’horari i la seguretat de la fira han estat avaluats amb un notable, mentre que la cobertura wifi a l’interior del recinte és el punt en el qual els expositors han estat més crítics.





Per altra banda, l’estudi mostra com en la darrera edició ha augmentat notablement el percentatge de persones que han allargat la seva estava a la fira: gairebé la meitat dels visitants han menjat al restaurant de la fira o al Tasting Village. Pel que fa a la procedència dels visitants, més de la meitat dels enquestats viuen a reus i un 22% són d’algun municipi del Baix Camp. Un 41% de persones visita la fira per informar-se sobre algun producte i la gran majoria -un 90%- ja havia vingut altres vegades a la fira.



Durant el 2016 s'han celebrat 105 actes, que han portat a firaReus a 117.600 visitants i que s'han traduït en 182 dies d'ocupació. D'aquests, 95 han estat actes relacionats amb el mercat de reunions i 10 han estat fires d'organització pròpia o externa.