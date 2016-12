La capital del Baix Camp treballa en una «programació excepcional» centrada en diversos eixos culturals

Actualitzada 17/12/2016 a les 13:03

La ciutat de Vic clourà aquest dissabte al vespre els actes de la Capital de la Cultura Catalana 2016 i passarà el testimoni a Reus, que ostentarà aquest títol l’any que ve. El relleu s’escenificarà en un acte al teatre l’Atlàntida de Vic, abans de l’inici del musical ‘Verdaguer, ombres i maduixes’, al qual assistiran l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, i l’alcalde de Reus, Carles Pellicer. Durant aquest any, la capital d’Osona ha organitzat més de 400 activitats a les quals han assistit més de 85.000 persones. Al seu torn, la capital del Baix Camp ja treballa intensament en una àmplia programació per al 2017 que estarà basada en els principals eixos culturals, amb l’objectiu d’incorporar noves propostes a la seva oferta actual.



A partir de l'1 de gener i durant tot l'any Reus serà la Capital de la Cultura Catalana 2017, amb una «programació extraordinària», estructurada per eixos, que oferiran un major protagonisme a la capital del Baix Camp en el refent cultural i patrimonial del país, segons ha subratllat la regidora de Cultura, Montserrat Caelles.



Els eixos al volant dels quals girarà la capitalitat són Història i Patrimoni; Tradició i Festes Populars; Llengua, literatura i pensament; Arts escèniques i Arts plàstiques i visuals, i Coneixement, creativitat i innovació. De fet, es vol posar especial èmfasi en aquelles manifestacions culturals més innovadores.



La regidora de Cultura de Reus, Montserrat Caelles, ha explicat que entomen l’organització de la capitalitat amb moltíssima il·lusió i responsabilitat. «Vic està deixant un llistó molt alt, però estem convençuts que Reus no decebrà i estarem l’alçada», ha indicat. L’organització treballa per oferir una programació que inclogui noves propostes sense deixar de banda l’oferta que ja té la ciutat.



La capital del Baix Camp vol que la capitalitat cultural «vagi més enllà del 2017 i sigui una oportunitat per deixar un pòsit a la ciutat i enriquir la importància cultural de la ciutat», ha assenyalat Caelles. Està previst que la imatge i la programació es presentin al gener. Tot i això, l’organització no tanca la porta a anar incorporant més propostes al llarg de l’any.



Una de les activitats prèvies que s’han fet a la capital del Baix Camp ha estat l’elecció dels set tresors del Patrimoni Cultural de Reus. Per votació popular, la ciutadania ha atorgat aquesta distinció als Gegants, la Tronada, les Tres Gràcies, el Campanar, el Ball solemne de l’Àliga, el Vermut i la Plaça Mercadal.



La campanya s’ha impulsat amb l’objectiu de promoure i divulgar el patrimoni cultural de la Capital de la Cultura Catalana 2017 d’una manera didàctica, pedagògica i lúdica, per motivar la visita als llocs seleccionats i elegits. En aquest sentit, pretén establir noves rutes turístiques que permetin als visitants conèixer la riquesa patrimonial de la ciutat.



D’altra banda, l’organització Capital de la Cultura Catalana ha informat que Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018, i Cervera, Capital de la Cultura Catalana 2019, estan preparant les seves respectives capitals culturals d’acord amb el calendari previst.