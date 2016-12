Els veïns de la urbanització Pàmies diuen que Via Pública fa cas omís per adaptar les voreres

Un dels problemes que segueix «enquistat» i del qual els veïns de la urbanització Pàmies reclamen que des de Via Pública no hi posen solució és el que fa referència als problemes de mobilitat que suposa transitat per unes voreres que són «massa petites», segons precisa un dels portaveus dels veïns, Llorenç Montull, qui detalla que la situació provoca que sobretot la gent de les tres residències que va en cadira de rodes hagi de desplaçar-se pel mig d’aquests carrers que encavalquen la carretera de Salou i el barri Fortuny. Els veïns han recollit signatures que van posar en coneixement el passat del consistori mes d’abril i que «fa més de tres anys que ho saben, però ens han anat passejant i no tenim cap resposta». De la mateixa manera, ho van posar en coneixement del Síndic de Greuges.



La mobilitat s’afegeix a altres greuges –valgui la redundància– que els veïns consideren que hi ha en aquesta urbanització. Així, reclamen que es reguli la velocitat dels vehicles, principalment els que van en direcció des del carrer Astorga cap a l’avinguda de Salou perquè «s’han donat diversos accidents i ho han verificat personalment dirigents del servei de mobilitat», exposa el representant del veïnat. En matèria de seguretat viària, Montull també exposa la necessitat d’establir «distàncies de suficient visió a la sortida dels vehicles del CAP de Marià Fortuny al carrer d’Astorga». Tanmateix, «quan sortim per anar al carrer Astorga per al carrer Escultor Sunyol hauriem de posar uns pilons al mig del carrer que un dia hi haurà un incident perquè aparquen les ambulàncies pel mig i no podem sortir».



Els veïns, per la seva banda, també reclamen que es restableixi el cartell de la urbanització que estava situat a la plaça del Canal i que es va treure «sense un motiu aparent». Montull creu que «no hi ha una voluntat per part del regidor de Via Pública, Hipòlit Montseny d’arreglar la situació» i que s’actua abans per «condicionar altres zones de la ciutat com la plaça de Catalunya».