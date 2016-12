Intercanvi de joguines per un cafè a Reus

Cafès Brasilia organitza una recollida de joguines solidària del 16 al 18 de desembre

Actualitzada 16/12/2016 a les 16:52

Una acció solidària entre l'Ajuntament de Reus, l'Agència Reus Promoció i Cafès Brasilia recollirà joguines educatives per a infants de 0 a 12 anys al Mercat de Nadal de Reus. Del 16 al 18 de desembre, Cafès Brasilia estarà al Mercat amb un estand propi realitzant la recollida. Tothom que participi a la donació serà obsequiat amb un cafè express com a agraïment.



Aquesta és la primera vegada que l'empresa Cafès Brasilia organitza aquesta acció solidària i per aquest motiu col·labora també amb l'entitat Càritas de Reus amb l'objectiu de que durant aquestes festes de Nadal cap nen quedi sense joguina.



La recollida de joguines es realitzarà únicament en horari de 10 a 21 hores i es prioritzarà la recollida de joguines lúdiques tradicionals, jocs didàctics i trencaclosques, contes infantils i llibres juvenils, i material escolar. No s'acceptaran joguines de caire bèl·lic i es descartaran també les que funcionen amb piles i bateries, així com les que necessitin reproductors i ordinadors.