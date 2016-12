Caminada popular a Reus amb motiu de la Marató de TV3

Els participants podran aportar la seva voluntat per contribuir a la recaptació

16/12/2016

El carrer Sant Joan de Reus, davant el Mercat Central, serà el diumenge 18 de desembre el punt neuràlgic d’un seguit d’iniciatives esportives i d’animació organitzades per l’Ajuntament de Reus i entitats de la ciutat amb motiu de la Marató de TV3, que en aquesta ocasió està dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.



La principal activitat girarà a l’entorn de la Caminada Popular impulsada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Reus Esport i Lleure i Tretzesports. Els participants disposaran de dos recorreguts, amb sortida i arribada al Mercat Central, davant de l’antic Hospital de Sant Joan. Es planteja un recorregut curt d’uns 6 km i una durada aproximada d’una hora i mitja i, un altre de més llarg d’uns 12 km, amb una durada aproximada de 2 hores i 45 minuts. La inscripció és gratuïta i els participants podran aportar la seva voluntat per contribuir a la recaptació de la Marató de TV3. La caminada que recorrerà camins i zones urbanes es reserva la possibilitat de modificar lleugerament el recorregut en funció de l’estat dels camins com a conseqüència de les recents pluges.



La Caminada solidària compta amb la col·laboració de diferents entitats de la ciutat, que han sumat un seguit de propostes per contribuir aquesta festa solidaria organitzant un seguit d’activitats lúdiques i esportives a partir de les 9:30: un escalfament abans de la caminada, Plantada de cotxes d’època, concurs de tocs de pilota de futbol, inflables i altres activitats obertes a tothom. Les activitats seràn fins les 13:30 hores.



Amb aquesta caminada popular Rutes Reus, la regidoria d’Esports, vol consolidar un programa que té una mitjana de més de 600 participants per jornada, i que ha permès establir un vincle amb aquelles persones que surten a caminar de manera quotidiana i que aprofiten aquestes organitzacions com un punt de trobada intergeneracional.