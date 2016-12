Franco és independentista i està favor de la comunitat LGBT a Reus

El cartell del Carnaval 2017 ha estat seleccionat per la FARC d'entre les 18 propostes presentades

Actualitzada 15/12/2016 a les 15:44

El Carnaval de Reus del 2017 té un protagonista molt especial. Disfressat amb una barretina, una corbata amb l'estrella de la bandera independentista i els colors de la bandera de la comunitat LGBT, un Franco vestit amb un traje de luces de torero és la imatge del cartell de Carnaval escollit per la Federació Reusenca d'Associacions de Carnaval (FARC).El cartell ha estat dissenyat per Josep Sendra, de Ginestar, a la Ribera d'Ebre, i ha resultat seleccionat per 16 vots d'entre les 18 propostes presentades. Entre aquestes hi havia dissenys de les comarques de Lleida i Girona, posant-se de manifest l'important ressò que té el cartell del Carnaval reusenc.Sobre un fons blau cel amb grans punts blancs, la imatge de Franco servirà per anunciar una de les festes més esbojarrades de la capital del Baix Camp. Aquest 2017 el Carnaval tindrà lloc del 23 al 28 de febrer, i les colles i carrosses participants ja han començat a mobilitzar-se i a escollir les disfresses que vestiran a milers de persones de les formes més inversemblants possibles.