Els pressupostos de Reus contemplen una retallada de prop de 500.000 euros

El consistori presenta una primera proposta a la resta de formacions que la reben amb una certa «decepció»

Actualitzada 14/12/2016 a les 21:46

La negociació pels pressupostos per al 2017 ha arrencat amb la presentació de la primera proposta per part del govern municipal a la resta de formacions polítiques amb representació municipal. El document xifra una reducció pressupostària entorn als 500.000 euros, un 0,15% menys que els darrers comptes de 2016, xifrats en 107.601.191,74 euros. Segons van assegurar fonts de l’equip de govern municipal al Diari Més «hi haurà una retallada en tots els capítols degut al menor nombre d’ingressos». El total, doncs, segons avançaven les mateixes fonts, els pressupostos tancaran amb una xifra de poc més de 107 milions d’euros.



El document, que hores d’ara estan analitzant la resta de formacions, ha suposat una «decepció» per part d’alguns dels grups de la oposició consultats. És el cas, per exemple, del Partit dels Socialistes. Segons exposava el seu portaveu, Andreu Martín, el document posa en evidència que «en partides com Mas Carandell es continua disminuint el pressupost i la demanda de formacions; també estem preocupats amb els números que ens han presentat pel què respecta a l’Hospital», assegurava. Per la seva banda, la CUP farà una valoració formal aquest dijous, tot i que ja ha avançat que aquesta primera proposta els fa més partidaris d’optar per un «no» als comptes sense tancar les portes. Fonts de la formació tenen en el punt de mira episodis recents com els mateixos comptes de l’any passat. En aquest sentit, la formació havia qüestionat alguns dels «incompliments» del govern pel suport dels cupaires als números de 2016 com era el cas de la gossera municipal o la internalització del contracte de la brossa.



Per la seva banda, el govern es troba enllestint el document relatiu a les inversions que s’entregarà amb tota probabilitat aquest dijous als grups. Inversions que «requeririen un préstec a llarg termini per poder realitzar-les, ja que amb els recursos d’ingressos no seria viable», apuntava Andreu Martín. Fonts municipals recordaven dimecres que l’aprovació dels comptes està marcada per la contenció pressupostària i recorden els problemes que ha comportat la congelació de les ordenances i que «havien de permetre augmentar la dotació presssupostària».



En aquest sentit, el regidor d’Hisenda, Joaquim Enrech, va assegurar a finals d’octubre que aquest escenari tributari generava «un desequilibri pressupostari de més d’1 milió d’euros» de cara a l’any vinent». El mateix Enrech afirmava que si s’hagués materialitzat una nova proposta d’ordenances fiscals hauria tingut una incidència directa pel què fa a recaptació en l’Impost de Béns Immobles. Així, el govern afirmava que en cas que s’hagués dut a terme una hipotètic augment del 4% sobre aquesta taxa, el desequilibri pressupostari hauria quedat «pràcticament resolt». Fonts del govern conclouen que la distribució dels comptes ha de contemplar «el rellançament econòmic i enfortir l’Estat del Benestar per a les persones».