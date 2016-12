El Síndic recull 3 queixes adreçades a l'Ajuntament de Reus

L'equip d'aquest òrgan va atendre ahir a 9 persones del Centre Cívic Llevant

L’equip del Síndic de Greuges de Catalunya es va desplaçar ahir al Centre Cívic Llevant on va atendre la ciutadania que volia manifestar les seves queixes. En aquest sentit, 9 persones es van adreçar fins a aquest espai i 6 d’aquestes eren de la capital de la Baix Camp. Es van recollir un total de 7 queixes i 3 consultes. En aquest sentit, d’aquestes reclamacions, 3 anaven adreçades al consistori, segons detallaven ahir des de l’equip del Síndic. Els temes que es van plantejar van estar relacionats amb el consum –telefonia i aigua–, serveis socials, urbanisme i estrangeria. El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, explica que el Síndic local «està fent una gran tasca» i va ressaltar el conveni de col·laboració.



El Síndic de Greuges català estudiarà ara les queixes i les posarà en coneixement de l’administració i les empreses afectades per conèixer la seva versió i «si mantenim que té la raó de la persona que ha presentat la queixa haurem de fer les resolucions necessàries per tal de rectificar les coses que estiguin mal plantejades».



Respecte el posicionament del Síndic de Greuges per la mort de l’àvia de 81 anys al carrer de Santa Anna, Ribó ha explicat que durant la jornada d’ahir «no hi va haver cap queixa relacionada amb el tema elèctric» i que es troben «recopilant informació necessària de totes les administracions i empreses per poder fer una resolució al respecte».



Ribó va reivindicar el valor de la queixa: «hi ha gent que de vegades té por de poder denunciar els fets per por a patir represàlies; si hi ha quelcom i ens ho callem i això no ajuda». Plantejar una queixa és «un acte democràtic que ens pot afectar a nosaltres però que després podem solucionar entre tots», va argumentar. Ribó va apuntar, finalment, que les reclamacions en consum s’estan incrementant en els darrers anys a Catalunya com a conseqüència dels serveis que presten les companyies privades. Ribó assenyalava que els casos exposats ahir a Reus eren extrapolables a altres ciutats de la mateixa mida de Reus. Ribó valorava finalment que falta una major capacitat de coneixement de la figura del Síndic.