Uns 140 voluntaris compten les persones sense sostre de la ciutat

Els grups es van distribuir en 10 zones

A.S

Actualitzada 14/12/2016 a les 09:52

Diverses entitats socials conjuntament amb la regidoria de Benestar Social van dur a terme aquest dimarts a la nit un recompte de les persones sense sostre que viuen a la ciutat, una iniciativa que es realitza per primera vegada a la demarcació. Uns 140 voluntaris van aplegar-se ahir al menjador social de Càritas del carrer de Francesc Batrina, per preparar la sortida que va començar a les 23.30 hores i es va allargar aproximadament unes dues hores.



Els voluntaris es van dividir en una desena de grups cadascún dels quals tenia assignat un coordinador. Els participants disposaven de plànols per tal de poder localitzar aquestes persones passant carrer per carrer en els espais que tenien assignats i disposaven d’un localitzador digital per tal de poder anotar les xifres en els telèfons mòbils. Una vegada els voluntaris finalitzaven la tasca, els coordinadors dels grups es desplaçaven fins al menjador social per entregar els resultats. En les zones més problemàtiques aquest recompte el van dur a terme agents de la Guàrdia Urbana. Segons va explicar la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, l’acció «és rellevant per poder situar en un dia i una data concreta quanta gent està en una situació d’infrahabitatge o sense habitatge».



Entre les entitats que van assessorar el recompte hi havia la Fundació Arrels, que ha dut a terme aquesta tasca en altres ciutats com Barcelona o Badalona. Segons va explicar Anna Rodríguez, membre de l’equip d’acollida de la Fundació Arrels, «el recompte és un punt de partida per començar a treballar i un punt de trobada d’entitats perquè fa xarxa». Rodríguez també va precisar que aquest recompte s’ha d’anar fent periòdicament. L’acció d’ahir a la nit va limitar-se a fer només aquest recompte, sense molestar les persones que es trobessin dormint al carrer.