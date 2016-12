La peça produïda per l'Escola de Cinema de Reus acumula molts premis i reconeixements

Actualitzada 14/12/2016 a les 18:00

Tot són premis i alegries pel curtmetratge reusenc Timecode. Després d'haver guanyat la Palma d'Or al Festival de Cannes d'aquest 2016 en la seva categoria i ser una de les 10 peces que opten als Premis Oscars de l'any vinent , la seva bona fortuna continua. Aquest dimecres s'ha confirmat que el curtmetratge ha passat a la següent fase de les nominacions dels Premis Goya i és un dels cinc curts que opten a coronar-se com a millor curtmetratge de ficció dels premis el 2017. A finals del mes d'octubre es feia públic que Timecode era una de les 15 peces que optaven a dur-se el Goya com a millor curt de ficció. Finalment, la peça ha passat a la penúltima fase del certamen. Ara caldrà esperar fin el 4 de febrer de 2017, quan tindrà lloc la gala del cinema de l'estat espanyol, per saber si s'endú el premi.La cinta ha estat dirigida per Juanjo Giménez, un dels docents de l’Escola de Cinema de Reus, i produïda pel centre reusenc. El curt aborda la història de dos guàrdies de seguretat d’un pàrquing, la Luna i el Diego, cadascun amb torns diferents. Durant els quinze minuts que dura el film s’explora què succeeix durant les nits llargues i avorrides de feina d'una parella interpretada per Laly Aguadé i Nicolás Ricchini. El director fa servir les múltiples càmeres d’aquest recinte per observar la situació des de diferents punts de vista. La cinta, que es va fer dins del curs de Creació i Direcció Cinematogràfica de l’Escola de Cinema de Reus, ve avalada pels seus més de 25 premis, entre els més destacats, la Palma d’or que es va emportar al festival de Cannes del passat mes de maig, convertint-se d’aquesta manera en el primer film de l’Estat en obtenir aquest reconeixement.El repte ara és fer-se amb l’estatueta en la 31 edició de la gala del cinema que tindrà lloc l’any vinent. El film de Giménez haurà de competir amb quatre candidats més: Bla, bla, bla (Alexis Morante); En la azotea (Damià Serra); Graffiti (Luis Quílez) i La invitación (Susana Casares).Pel que fa la trajectòria de l’autor, aquest també ha dirigit els llargmetratges Nos hacemos Falta – Tilt (2003), premiada a Roma, Las Palmas i Ourense; Esquivar y pegar (2010), co-dirigida amb Adán Aliaga, Caracola al millor documental en el Festival Alcances de Cadis (2011) i Contact Proof (2014), estrenada també a Alcances.