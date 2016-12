Troben un donant de medul·la per l'Adrià, el nen de cinc anys amb leucèmia

Moltes persones van acudir al Banc de Sang i Teixits de Tarragona per registrar-se com a donants de medul·la òssia

Actualitzada 13/12/2016 a les 20:44

L'Adrià, el nen de cinc anys de Reus que pateix leucèmia i que necessitava un donant de medul·la òssia, n'ha trobat un de compatible. Segons anuncia Canal Reus TV, el petit va ingressar a la Vall d'Hebron, a Barcelona, aquest passat dilluns per iniciar el procés de transplantament.L'Adrià primer rebrà sessions de quimioteràpia i radioteràpia, i després es procedirà al transplantament de la medul·la. Tot això mentre resta a l'interior d'una habitació aïllada. El transplantament s'hauria de realitzar, si tot va sobre el previst, la setmana del 22 de desembre, segons afegeix Canal Reus TV.El petit és alumne de P5 de l'escola Joan Rebull de Reus. L'AMPA del centre s'ha mobilitzat molt pel seu cas , i ha organitzat diferents activitats per tal d'aconseguir nous donants de medul·la òssia pel petit des de començaments del mes de novembre. El passat 10 de novembre, Diari Més es feia ressò de l' important increment que havia registrat el Banc de Sang i Teixits de Tarragona des que s'havia iniciat la campanya. Segons la coordinadora de donacions del Banc, Núria Vilanova, cada dia es registraven unes 100 persones com a donants a l'Hospital Sant Joan de Reus, a diferència de les 1 a 4 donacions d'abans que es donés aquest cas.