La col·lecció de caixes de vi 'Art, vi i territori' es presenta a Reus

Imatge de la presentació de la col·lecció 'Art, vi i territori" al Museum of the City of New York.

Les caixes, pintades per artistes catalans amb motius del territori, contenen vins del celler prioratí Clos Galena

Redacció

Actualitzada 13/12/2016 a les 12:38

La galeria d’art Anquin’s acollirà el proper divendres 16 de desembre a les 18.30h la presentació d’Art, vi i territori, la nova col·lecció de caixes de vi del Priorat Clos Galena pintades per artistes catalans. La presentació en territori reusenc arriba després que la col·lecció es presentés al Museum of the City of New York el passat 2 de desembre, on hi van assistir distribuïdors de vi i sommeliers de Nova York, a més de periodistes i públic interessat.



La col·lecció Art, vi i territori vol ser «una carta de presentació del territori del Sud de Catalunya, que condensa l’essència de la cultura mediterrània». Cada caixa de vi pintada conté vins del celler prioratí Clos Galena. Al mateix temps, cada caixa és una obra d'art original certificada i signada per un destacat artista català que expressa a través de l’art la seva pròpia visió del territori.



Els artistes s'han inspirat en els elements més emblemàtics del territori que emmarca la regió del «Priorat»: Reus, bressol del genial Gaudi i del modernisme; Tarragona, patrimoni de la humanitat amb les seves restes de l’Imperi Romà, el mar Mediterrani, les vinyes i els castellers, entre d’altres. Els pintors d’aquesta col·lecció són Albert Alís, Mónica Castanys, Didier Lourenço, Coia Ibáñez Ferrater, Alícia Grau, Frank Jensen, LLuís Puiggròs, Josep Moscardó, Ramón Moscardó i Benjamín Torcal.