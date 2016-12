La Biblioteca Pere Anguera completa l'obertura d'espais d'ús públic

El proper dissabte 17 de desembre s'obrirà la sala general de la primera planta

Redacció

Actualitzada 13/12/2016 a les 11:59

La Biblioteca Pere Anguera obrirà al públic el proper dissabte 17 de desembre a les 12h la sala general de la primera planta. D’aquesta manera es completarà l’obertura total dels espais d’ús públic d’aquest equipament, que es va posar en marxa el novembre de 2015. Aquest esdeveniment coincidirà amb la inauguració de l’exposició d’obres de l’artista vilaplanenc Salvador Juanpere, pertanyents al fons d'art de l'historiador Pere Anguera i que han estat cedides per la seva vídua.



Des que es va iniciar l’activitat a la biblioteca situada al Mas Iglesias el 18 de novembre del 2015, han utilitzat els seus serveis un total de 15.617 visitants, s’han registrat 1.849 usuaris d’Internet i s'han organitzat 67 activitats, 3 jornades per a professionals de biblioteques de la demarcació i 16 visites guiades per a escoles i entitats.



La regidora de Cultura, Montserrat Caelles, valora molt positivament l'acollida que ha tingut la Biblioteca Pere Anguera, que ha destacat que és «un espai de fàcil aparcament amb un bon fons de material de lectura i de consulta nou». Una de les campanyes amb més èxit de l’equipament ha estat el programa d’activitats de les tardes d’estiu. Més de 400 persones han gaudit dels programes Biblioteques Chill out amb els nostres cantautors, Un estiu de faula, Viatjant amb Eduard Toda i Joc de lectura de l'Estiu, a més dels serveis habituals d'Internet, lectura i préstec.



Cal dir que la Biblioteca Pere Anguera ha apostat per activitats innovadores, com el taller Llegir i dibuixar o Llegir i pensar, que es va organitzar en col·laboració amb el Casal de Joves i el programa Altersuer. Aquest curs s'han tornat a obrir inscripcions pel taller Llegir i pensar. Una altra de les activitats innovadores recents ha estat l'exposició Autòmat Llull, una instal·lació adreçada als infants que ha permès conèixer la vida i l'obra d'aquesta figura del pensament medieval català a través del joc.