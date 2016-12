Falcons per disminuir la plaga d'estornells de Reus

Els vols dels rapinyaires se sumen als aparells sonors dissuasius

Redacció

Actualitzada 13/12/2016 a les 19:48

L'Ajuntament de Reus ha establert un nou mètode per lluitar contra l'increment de la població d'estornells detectada en els darrers dies a la ciutat. Falcons volen a les zones més crítiques de Reus per tal d'espantar els ocells. Operaris de l’empresa Soma, concessionària del Servei de control i prevenció de la població d’aus salvatges urbanes de la ciutat, realitzen vols continuats d'ocells rapinyaires durant les hores de la posta de sol, amb l’objectiu de fer-los fora del centre de la ciutat. Els rapinyaires en cap cas cacen els estornells: únicament fan vols entre els arbres per tal que els estornells no se sentin segurs al lloc on dormen i marxin.



La prova complementa el sistema de control d’ocells amb aparells sonors dissuasius que se van instal·lar la setmana passada al passeig Prim. Aquesta setmana els aparells han estat instal·lats a la plaça de la Llibertat. El sistema de sons és eficient, segons s'informa des del consistori, però necessita uns dies per ser efectiu.



Els vols de les aus rapinyaires i els aparells sonors se sumen a altres sistemes de control d’ocells que té en marxa l’Ajuntament, com les xarxes als sortidors d’aigua que funcionen com a abeuradors, les captures manuals d’animals amb xarxades, el tancament de cases velles o abandonades i la instal·lació de gàbies, entre d'altres. El servei de control i prevenció de les aus a Reus preveu la identificació i quantificació de la problemàtica, dur a terme actuacions de control com la captura i eliminació d'individus, i limitar els llocs de repòs i nidificació.