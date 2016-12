El Centre Comercial La Fira disposarà de sis sales de cinema

La proposta s’aprovarà en el plenari del proper dilluns

Actualitzada 13/12/2016 a les 13:41

Reus comptarà amb uns sis sales de cinema que se situaran a la segona planta del Centre Comercial La Fira. Concretament, s'instal·laran en el local que Metrovacesa va cedir a l’Ajuntament de Reus i que ara aquest hi renunciarà, tal i com es va acordar ahir en sessió informativa i es farà efectiu en el ple del proper dilluns 19 de desembre. La proposta arriba després de les negociacions entre Metrovacesa per poder-se ubicar en el local municipal de 1.200 metres quadrats.



En total, però, la superfície que ocuparien serien de 1.800 metres quadrats, perquè també es faria ús d’un local adjacent al de l’equipament municipal. L’Ajuntament cedirà el local a un preu simbòlic, però manté una opció del 50% dels beneficis si es genera un determinat nombre d'ingressos. De moment encara s’està cercant un operador per aquests cinemes que podrien entrar en funcionament el proper estiu.