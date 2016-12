La Cambra de Reus premia a 34 empreses, persones i entitats del territori

L'organisme farà entrega dels guardons dimecres dia 14, coincidint amb la celebració del 130è aniversari de la Cambra

Premis d'honor: URV Álvaro Palacios Jordi Miarnau - Comsa

Premis a l'excel·lència: Terraltop Ryanair Olis Mallafré Activa Mútua Institut Domènech i Montaner Taller Baix Camp Laboratoris d'Anàlisis Clíniques Anàlisis Lab Institut Baix Camp Forn Sistaré

Premis Cambra a empreses: Reial Aeroclub Automàtics Priorat Càmping Platja Cambrils-Don Camilo Celler Sant Rafel Celler Piñol Clos Galena Clos Montblanc Els Prats Village, Beach & Càmping Park Freshly Cosmetics Granja Crusvi Hotel Rovira La Pocavergonya Mallafré Consultors Més Salut i Treball Motorrens Ramon Llop Fruita Seca Fontboté Viewnext an IBM Subsidiary

Premis Cambra a la trajectòria personal: Joan Bosch Diego Campos Eva Prim Tomàs Barberà

Premis de Periodisme Cambra de Reus Economia i empresa: Raspalls Fontboté a la Torre Eiffel, de Coia Ballesté a Catalunya Ràdio. L'hora del vermut Miró, d'Oriol Margalef a l'Indicador d'Economia. Tastos de Cuina, programa de Joan Carles Naya a Ràdio Ciutat de Reus. Competir a segona divisió, una oportunitat per promocionar la ciutat, de Josep Gallofré a Reus Digital. La Nova Opinió, programa presentat i dirigit per Gerard Gort a la Nova Ràdio. Terra de Turisme. Pioners de la Costa Daurada, sèrie documental dirigida per Cristina González a Canal Reus Televisió. Priorat, documental de David Fernández de Castro, Santi Suárez i Toni Orensanz, produït per TV3, Lastor Media i Un Capricho de Producciones. Muntanyes de Prades, dolces com la mel, d'Isaac Albesa a Descobrir Catalunya. Vostè senyora pot tenir una Crolls, llibre d'Isabel Martínez i publicat pel Centre de Lectura i Arola Edicions.



Es pot consultar una breu descripció de cada premiat a través del següent enllaç

La Cambra de Comerç de Reus ultima els detalls de la gala del 130è aniversari de la seva fundació. L'acte es realitzarà el dimecres 14 de desembre i comptarà amb l’assistència del President de la Generalitat, Carles Puigdemont. A més, coincidirà amb el lliurament dels Premis Cambra. Aquest dilluns el President de la Cambra, Isaac Sanromà, i l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, han realitzat una compareixença per anunciar el veredicte dels Premis Cambra 2016.En total, 34 distincions que reconeixen realitats vinculades al món de l’empresa. D’aquestes distincions hi haurà tres premis d’honor, quatre adreçats a persones a títol individual, dos a centres educatius i la resta, per a empreses de les cinc comarques de la corporació (Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta). Durant la roda de premsa també s'han donat a conèixer els Premis de Periodisme que, en aquesta edició, reconeixeran un total de 9 treballs.Els premiats són: