Un vídeo repassa instantànies històriques de Reus

Diverses imatges mostren com era la ciutat fa aproximadament cinquanta anys

Actualitzada 11/12/2016 a les 13:16

En els últims dies ha circulat per les xarxes un vídeo que repassa com era la ciutat de Reus fa, aproximadament, una cinquantena d’anys. Titulat ‘Reus fa uns quants anys’, al vídeo hi apareixen imatges de la ciutat que recorden establiments mítics com el Bar Negresco, els primers nanos i gegants, carrers transitats per carros de cavalls o les primeres instal·lacions del Reus Deportiu entre d’altres.El vídeo va aparèixer a twitter el passat 25 de setembre, coincidint amb la celebració de les festes de la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona reusenca. El vídeo té una durada de poc més de tres minuts i l’usuari @txemarojas el va publicar en dues parts.