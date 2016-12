Una seixantena de persones participen en la quarta edició del DiNadal a Reus

Arròs blanc amb tomàquet i una mandarina. Aquest és el menú que se'ls ha servit en plats de plàstic, després de fer cua, a una seixantena de persones que han participat en el DiNadal, organitzat per l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus. La iniciativa, que celebra la quarta edició, es basa en un dinar solidari que ha de servir per recaptar diners per aquells que, precisament, han de recórrer a menjadors solidaris per poder fer un àpat.



Aquest és el quart any que se celebra la iniciativa i, a més de recaptar fons, també serveix per conscienciar la població. Es calcula que a Reus hi ha una seixantena de persones que acudeixen diàriament a un menjador social i un centenar més hi recullen carmanyoles.



El dinar s'ha celebrat a La Palma amb el mateix menú de sempre: arròs blanc acompanyat d'un raig d'oli o tomàquet fregit i, per postres, una mandarina. Segons ha explicat el president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Reus, Josep Domene, l'objectiu del DiNadal té una doble finalitat: d'una banda, «que la gent es faci una idea de què significa un menjador social, fent una filera per anar a buscar el menjar i amb un parament molt auster» i, d'altra banda, recaptar fons per entitats que treballen amb persones en risc d'exclusió. Concretament, a la Societat de Sant Vicenç de Paül – Conferència de Reus i a Càritas Interparroquial de Reus. Mentre remenaven la cassola, la Magdalena i la Pilar, les dues cuineres i membres de confraries, han apuntat que la iniciativa mostra que les associacions estan per fer més coses «més enllà de Setmana Santa» i que cal que la ciutat també vegi com es mouen durant tot l'any.



El DiNadal, que té el suport de la Regidoria de Benestar Social, a través del Pla d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Reus i de diferents empreses i particulars de la ciutat, funciona mitjançant uns tiquets de 10 euros per bescanviar per un plat. A més, també es pot col·laborar fent una aportació de fila zero. Segons ha explicat Domene, cada any l'esdeveniment agrupa un centenar de persones. Tot i que enguany la venda de tiquets ha estat semblant a la dels tres darrers anys, l'assistència ha estat menor a causa de la coincidència amb el pont.



Els participants s'han agrupat en taules muntades amb taulons sobre cavallets de fusta i sense mantells després d'haver fet cua pel menjar. «No passa res perquè un dia facis un àpat així», ha apuntat la Marina, una de les participants, que ha recordat que «hi ha molta gent que l'han de fer així cada dia perquè no tenen més mitjans». També la Dolors, una altra de les participants, ha explicat que ha assistit al dinar perquè «és important ajudar als altres, encara que sigui poc: tots necessitem ajuda un dia o altre», ha recordat. Finalment, mossèn Creu, que també ha participat en l'àpat, ha recordat que, més enllà dels plats, el dinar significa «convivència i solidaritat», amb «més causa quan és per aquells que, dissortadament, no poden dinar tant com dinem nosaltres normalment».