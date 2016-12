Reus se solidaritza amb la Marató de TV3 amb activitats esportives i d'animació

Les activitats tindran lloc el proper 18 de desembre al carrer Sant Joan

Actualitzada 09/12/2016 a les 09:58

L’Ajuntament de Reus i diverses entitats de la ciutat han organitzat una sèrie d’iniciatives esportives i d’animació que tindran lloc el proper diumenge 18 de desembre al carrer Sant Joan, concretament davant el Mercat Central. Les activitats aniran en benefici de la Marató de TV3, que enguany està dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.La principal activitat serà la Caminada Popular, la qual comptarà amb dos recorreguts, de 6 i 12 quilòmetres, amb sortida i arribada al Mercat Central, davant de l’antic Hospital de Sant Joan. Els interessats s’hi poden inscriure a través del web www.reusesport.cat de forma gratuïta i podran aportar la seva voluntat per contribuir a la recaptació de la Marató de TV3.La caminada, que recorrerà camins i zones urbanes, és una iniciativa impulsada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Reus Esport i Lleure i Tretzesports.Diferents entitats de la ciutat també han volgut contribuir en aquesta festa solidària preparant diversos actes a partir de les 9.30h del matí i fins les 13.30h. Les activitats consistiran en un escalfament abans de la caminada, una plantada de cotxes d’època, un concurs de tocs de pilota de futbol, boccia i tallers de pompons, així com també jocs tradicionals, inflables i zumba i actuacions musicals.Les entitats col·laboradores amb aquestes activitats són el Club Futbol Reddis, Associació Teixim Solidaritat, Club Natació Reus Ploms, Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física, Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia, Club Tennis Monterols, Body Viu, Grup d’Aficionats als Vehicles d’Època, Associació Cultural Els Fogonaires.Amb aquesta caminada popular Rutes Reus, la regidoria d’Esports, vol consolidar un programa que té una mitjana de més de 600 participants per jornada. El regidor d’Esports, Jordi Cervera, afirma que «estem treballant en la consolidació d’un calendari regular amb novetats pel 2017, volem unes caminades que segueixin evolucionant per donar resposta a un ampli segment de població i que conjuntament amb nous formats de curses seran un dels punts forts de la nova temporada per l’esport per a tothom».