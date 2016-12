Reus canvia els llums de les oficines municipals per seguir estalviant en la factura elèctrica

L'Ajuntament reusenc preveu reduir en més de 10.000 euros el cost de la llum a les dependències del Mercat Central

Les regidories de Via Pública i de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus han iniciat la retirada i substitució de les pantalles de llum del sostre de les oficines municipals ubicades al primer pis del Mercat Central. L'objectiu de substituir els llums per models més eficients és reduir el consum elèctric i la factura anual, en 10.700 euros (actualment el cost és de 16.727 euros l'any), un 64,45% menys de cost. Es tracta d'una prova pilot que es podria estendre a la resta de dependències municipals. Actualment les oficines municipals de primer pis del Mercat Central, on hi ha els serveis d'Urbanisme, Via Pública i Medi Ambient, s'il·luminen amb 345 pantalles de làmpades fluorescents i 10 focus. Amb el canvi de les pantalles la potencia es reduirà de 28.800 watts a 10.245 watts. Un estudi previ ha determinat que, a més de substituir el model de llums, es pot prescindir de part de les pantalles actuals.



La prova pilot en les dependències municipals se suma a la substitució dels llums de vapor de mercuri de l'enllumenat públic de la ciutat per models led, més eficients, que suposarà estalvis del consum d'energia superiors al 70%. Es calcula que la substitució comportarà un estalvi ambiental i econòmic anual de 337 tones de CO2 i 179.815 euros, amb la qual cosa la inversió municipal, mig milió d'euros del milió que costa el projecte, es podrà amortitzar en 5 o 6 anys.



L'estalvi previst amb la substitució dels llums se suma a aquell aconseguit amb accions implementades entre 2013 i 2015, que ha estat de 340.423,95 euros i representa una rebaixa del 13,6% respecte el cost que l'energia va suposar pel consistori l'any 2012.