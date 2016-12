El Consorci d'Inversions Públiques lligat a Innova queda finalment dissolt

L’ens es trobava sense activitat i tenia com objectiu avançar inversions en l’àmbit de la salut a centres sanitaris de Reus i de les Terres de l’Ebre

El Consorci d’Inversions Públiques (CIP), l’organisme de caràcter financer que tenia com objectiu avançar inversions sanitàries que la Generalitat havia d’acabar compensant, ha quedat dissolt i liquidat, segons es recull en el Butlletí Oficial de la Província. Aquest consorci es va constituir el 2008 i l’integraven els ajuntaments de Reus, Tortosa i Amposta, als que posteriorment s’hi va sumar Deltebre. En els darrers mesos els diversos consistoris integrants han ratificat la dissolució d’aquest instrument, que es trobava sense activitat. En aquest sentit, els últims comptes aprovats pel CIP eren de l’exercici 2010, segons apuntaven fonts del consistori reusenc. La intenció d’acabar amb el consorci es posava de manifest el març de 2015, quan l’Ajuntament de Reus va anunciar que davant la inactivitat i el procés de simplificació de l’estructura societària municipal, en proposava la dissolució, contemplada en la darrera reunió del seu consell general, l’octubre de 2014.



L’ens estava en el punt de mira de formacions com la CUP. L’aleshores regidor David Vidal, en una compareixença al Palau Municipal, afirmava que el CIP «no havia servit de res» i va anunciar que la seva formació registraria una instància demanant les transferències de capital efectuades i la facturació. Els cupaires denunciaven que tot i que els projectes del CIP no arribessin a materialitzar-se –en referència a la construcció de diferents centres sanitaris com el nou Hospital de Tortosa o un nou CAP a Amposta– volien saber si es van encarregar projectes a arquitectes i quin procés se va seguir per a contractar-los, ja que després dels diferents processos d’instrucció judicial no descartaven que hi podria haver «elements més que qüestionables». En aquest sentit, el projecte de redacció de l’Hospital de Tortosa –que va quedar aparcat al 2011–, contemplava la idea presentada pels arquitectes entre les que hi figurava la sòcia de Jorge Batesteza, imputat en el cas Innova.



La gestació del CIP es va fer en el ple del 9 d’octubre de 2008, amb una moció encapçalada pel llavors alcalde Pérez per constituir un ens que pugués establir convenis amb diferents departaments de la Generalitat i altres institucions per facilitar la construcció d’equipaments públics amb el compromís de pagament ajornat per part d’aquests. El CIP havia de gestionar inicialment els crèdits necessaris per fer front a projectes per valor d’uns 150 milions d’euros, sobretot de l’àmbit sanitari. A més de l’Ebre, es preveia l’ampliació i construcció de nous centres sanitaris d’atenció primària a Reus.