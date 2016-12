Serà el primer tast del Festival Europeu de Curtmetratges 2017

El 21 de desembre més de 50 països celebren la festa del curtmetratge, per reivindicar el cinema de curta durada amb esdeveniments i projeccions en moltes ciutats.A Catalunya des del 2013 una sèrie d’entitats es van unir per coordinar projeccions a tot el territori de parla catalana. D'aquesta manera arriba 'El dia més curt' a Reus. La capital del Baix Camp obre les portes de Cal Massó el dia 16 de desembre a partir de les 20 hores, per gaudir d'una jornada de presentació dels curtmetratges més bandarres. L'entrada es gratuïta i es convidarà a tots els assistents a una cervesa Moritz.Aquesta Festa del Curtmetratge és el primer tast del FEC 2017 (Festival Europeu de Curtmetratges) que se celebrarà el març d'aquest proper any.