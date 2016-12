Reus posa en marxa sistemes sonors per espantar els estornells

Un tècnic instal·lant un aparell sonor dissuasiu per espantar els ocells.

El servei es posa en marxa davant l'increment de la població d'aquest tipus d'ocells detectada els darrers dies

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 12:32

La regidoria de Medi Ambient i Ocupació de l’Ajuntament de Reus torna a engegar el sistema de control d'ocells amb aparells sonors dissuasius, davant l’increment de la població d’estornells detectada en els darrers dies a la ciutat. El sistema s’ha instal·lat aquest dimecres 7 de desembre al passeig Prim, i la setmana que ve s’instal·larà a la plaça de la Llibertat. Els aparells, que s’activen a la tarda i emeten sons aguts per espantar els ocells quan tornen als arbres, són especialment efectius amb els pardals i els estornells.



Els aparells sonors se sumen a altres sistemes de control d’ocells que té en marxa l’Ajuntament, com són les xarxes als sortidors d’aigua que funcionen com a abeuradors; les captures manuals d’animals amb xarxes; el tancament de cases velles o abandonades; protecció de façanes o gàbies fixes, mòbils i colomars de fusta.