La CUP de Reus es presenta a l'Ajuntament per treballar aquest 6-D

Els sis membres de la formació política es troben preparant el proper ple

Actualitzada 06/12/2016 a les 12:48

Avui ls regidors de l @CUPReus desobeeixen l constitució espanyola assistint a l'Ajuntament a servir a l ciutadania pic.twitter.com/5skpWado3Y — CUP Reus (@CUPReus) 6 de diciembre de 2016

Els sis membres de la formació política de la CUP a Reus han decidit no fer festa el Dia de la Constitució Espanyola. És per això que els cupaires han obert l'Ajuntament per posar-se a treballar en la preparació de l'agenda i del proper ple. Així ho han informat en diverses piulades en el seu compte de Twitter.Amb aquest acte, la CUP ha actuat en resposta a la crida feta per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) a desobeir i actuar com un dia laborable més aquest 6 de desembre, dia de la Constitució.