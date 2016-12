Un veí de Reus intenta treure's el carnet de conduir rebent les respostes des de fora

Hauria pagat 1.600 euros per aconseguir rebre els resultats amb un dispositiu electrònic i uns telèfons

Redacció

Actualitzada 05/12/2016 a les 12:23

Dos homes 26 i 32 anys, de nacionalitat índia, i residents a Reus i Olot, van ser enxampats intentant copiar en un examen per aconseguit el carnet de conduir a Girona.



Segons que han informat fons policials, es van fer servir d'un tercer que els enviava les respostes utilitzant diferents dispositius tecnològics. Van ser enxampats gràcies a la coordinació entre la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona i els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona.



D'acord amb el que assenyala el rotatiu, els fets es remunten al 22 de novembre. Els dispositius que van fer servir, en concret, en un trau de la camisa, els 'alumnes' portaven el visor de la càmera d'un dispositiu mòbil, ben amagat perquè no se'ls detectés. La imatge es transmetia via Bluetooth a la persona que era a l'exterior. Un cop veia la pregunta, el còmplice tornava la resposta via Bluetooth al mòbil de l'alumne a través de d'un auricular sense fils de petites dimensions. I, en cas de dubte, l'equip també comptava amb un micròfon.



En l'investigació del cas, els Mossos van esbrinar que les dues persones, per no aixecar sospites, es van inscriure en una autoescola de la província de Girona i posteriorment van sol·licitar dia i hora per examinar-se, sense fer cap hora al centre contractat. Abans de fer el test, van posar-se en contacte amb una tercera persona que els va facilitar els dispositius electrònics, uns aparells que després havien de tornar.



Segons expliquen des dels Mossos, la persona que esperava a l'exterior rebria a canvi uns 1.600 euros de tots dos per facilitar les respostes. La policia no ha donat la investigació per tancada i no es descarta que puguin produir-se més identificacions per fets similars.