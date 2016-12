Recullen firmes perquè la llei «empari» les mascotes en accidents de trànsit

La dona que va perdre un dels seus gossos en ser atropellats quan creuava un pas de zebra, al juliol a Misericòrdia, demana que «no quedi en res»

Actualitzada 05/12/2016 a les 08:36

La família de la dona que, el passat 18 de juliol i prop del santuari de Misericòrdia, va ser atropellada metre creuava per un pas de zebra amb els seus dos gossos i, com a conseqüència de l’impacte del vehicle, en va perdre un, ha iniciat una campanya de recollida de signatures a la plataforma Change.org per demanar «que la llei empari els animals en cas de mort».



En la petició, iniciada fa una setmana i que aplega prop de 350 firmes, la filla de la dona explica que el conductor que els va envestir «no els va socórrer i els va deixar tirats» després de l’accident i que «la meva mare està malalta, té 70 anys i no pot esborrar la imatge de tenir als seus braços el Zoe mort i la seva gossa greument ferida. Zoe era part de la família i demanem que ens ajudeu per una llei justa, una llei que empari els animals en aquests casis perquè no quedin en res ja que són éssers vius».



La sol·licitud publicada mitjançant Change.org, que ha corregut aquest dies a través de les xarxes socials, exigeix igualment «que es faci justícia imposant una llei més severa» i desitja «que això serveixi» per tal que un cas com el que va viure la família «no torni a donar-se. Pel Zoe i per tots els Zoe del món».