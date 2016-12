El nou carril bici de l'avinguda de Falset ja ha entrat en funcionament

Consisteix en un carril de doble sentit amb una amplada de 2,5 metres

El nou carril bici de l’avinguda de Falset ha entrat en funcionament aquest cap de setmana, un cop finalitzades les obres de construcció que han adaptat un dels tres carrils de la via per tal de reconvertir-lo en carril exclusiu per l’ús de bicicletes. El projecte és fruit del consens de tots els grups municipals, representants a la Comissió especial per a la redacció del pla específic per a la mobilitat en bicicleta.



Aquest projecte, que té un pressupost de 33.194,66 euros IVA inclòs, ha consistit en la reordenació de l’avinguda de Falset des de la plaça del Nucli fins a l'alçada del carrer Recasens i Mercader amb un carril bici de doble sentit de circulació de 2,5 metres d'amplada. L’obra ha inclòs el fresat del paviment i reparacions del ferm, així com la nova senyalització horitzontal del carril bici. El projecte també inclou la realització de l’estudi de la continuïtat d'aquest carril fins a l’estadi municipal de futbol, a través de la vorera del carrer de Recasens i Mercader.