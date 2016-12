El Mas Iglesias presenta el programa +kesport

En el projecte hi participen 70 clubs de les 14 demarcacions territorials de la Federació Catalana de Futbol

Redacció

Actualitzada 05/12/2016 a les 11:43

El Mas Iglesias de Reus ha estat un dels escollits per a dur a terme el programa +kesport, en el qual participen 70 clubs de les 14 demarcacions territorials de la Federació Catalana de Futbol (FCF). L’encarregada de conduir l’acte de presentació del programa ha estat Erika Molina, Presidenta del Mas Iglesias, i la coach del projecte Serena, que ha destacat l’objectiu d’optimitzar la formació dels equips base tant a nivell esportiu com professional. També van estar presents a l’acte el sotsdelegat de la Federació Catalana de Futbol a Tarragona, Rafa Pinedo, i el regidor d’esports de l’ajuntament de Reus, Jordi Cervera, que ha fet la cloenda de l’acte.



Per mitja del programa +ksport, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat i la Federació Catalana de Futbol s’uneixen per reconèixer la tasca d’integració de valors socials i esportius dels clubs catalans i ofereixen un projecte socialment prioritari de creixement i capacitació als clubs catalans.