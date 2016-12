El 4t dinar solidari DiNadal tindrà lloc el proper dissabte 10 de desembre

La recaptació es destinarà a la Societat de Sant Vicenç de Paül – Conferència de Reus i a Càritas Interparroquial de Reus

La Palma acollirà el proper 10 de desembre a partir de les 13h la quarta edició del dinar solidari DiNadal, organitzat per l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus. Aquesta iniciativa destina tota la recaptació aconseguida a les entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió social. Enguany els diners es donaran a la Societat de Sant Vicenç de Paül – Conferència de Reus i a Càritas Interparroquial de Reus.



Tal i com ha explicat la regidora de Benestar Social Montserrat Vilella «aquest acte serveix per conscienciar els participants de la realitat que viuen cada dia moltes persones que tenen la necessitat de recórrer als menjadors i serveis socials». Per això, tal i com ha afegit el president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Reus Josep Domene «el dinar té similituds amb el funcionament de qualsevol menjador social, on tothom ha de fer cua per rebre els aliments, hi ha estris de plàstic a taula i no hi ha llocs reservats». Per aquest motiu, el DiNadal presenta un parament de taula i un funcionament austers, en què se servirà un plat d’arròs i dues mandarines com a menú.



Els interessats en col·laborar amb aquest esdeveniment solidari ho poden fer de diverses maneres. Per 10 euros els adults i 5 els infants es pot adquirir el tiquet i assistir al dinar, a més de col·laborar fent una aportació de fila zero. Els tiquets es poden adquirir a les dependències de Càritas Interparroquial de Reus, a les diferents parròquies de la ciutat i als establiments col·laboradors. A més, en acabar el dinar es sortejaran diferents productes i serveis aportats per aquests establiments, que també serviran per recaptar fons.



Aquesta iniciativa té el suport de la Regidoria de Benestar Social, a través del Pla d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Reus i de diferents empreses i particulars de la ciutat.