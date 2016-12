La Cambra de Comerç de Reus arriba a Nova York

Una delegació de la cambra busca donar a conèixer els productes als nord-americans

Redacció

Actualitzada 03/12/2016 a les 20:03

La Cambra de Comerç de Reus ha fet un pas de gegant per tal de donar a conèixer els seus productes arreu del món. Aquest divendres a la matinada, hora estatal, una delegació de la cambra reusenca s’ha reunit, juntament amb la Delegació del Govern a Nova York, amb importadors i distribuïdors nord-americans.



La comitiva reusenca ha estat encapçalada pel seu president, Isaac Sanromà, que ha viatjat a Nova York amb Merche Dalmau i Pepa Quinteiro. La reunió tenia l’objectiu principal d’afavorir intercanvis comercials amb els Estats Units donant a conèixer els productes de qualitat que es produeixen a les terres reusenques, amb especial atenció al vermut, l’oli i el vi.



Els importadors i distribuïdors americans han rebut un volum en el que s’explica el teixit empresarial dels diversos sectors i la relació de productes, empreses i Denominacions d’Origen que treballen sota la Cambra de Comerç de Reus. A més, aquest dissabte tindrà lloc la presentació del projecte ‘Art, vi i territori’, desenvolupat pel celler Clos Galena de la DOQ Priorat i la galeria d’art Anquin’s de Reus, al Museum of the City of New Tork.