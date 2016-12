L'accés Llovera del pàrquing de la Llibertat es reobre després de les obres de millora

Reus Mobilitat i Serveis ha invertit prop de 50.000 euros per millorar l'accés més utilitzat d'aquest aparcament

Redacció

Actualitzada 02/12/2016 a les 12:15

L’accés de la plaça del Pintor Fortuny, el més utilitzat del pàrquing Llibertat, s’ha reobert aquest divendres 2 de desembre després d’haver-hi realitzat les obres de millora, que es van iniciar a mitjans d’octubre.



L'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis ha invertit prop de 50.000 euros per millorar l'accés més utilitzat del pàrquing de la Llibertat, el del carrer Llovera. S’han instal·lat dos ascensors amb capacitat per a 8 persones on fins ara només n'hi havia un. Els nous ascensors, amb portes de vidre, funcionen amb sistema elèctric i són més eficients perquè es mouen a més velocitat i amb un consum inferior.



L'accés més utilitzat per als vianants a l'hora d'accedir al pàrquing de la Llibertat –amb capacitat per a 900 vehicles– manté després d'aquesta reforma els tres caixers automàtics que tenia abans: dos s'han instal·lat al mateix espai i el tercer s'ha traslladat a la planta -1, a tocar dels ascensors.