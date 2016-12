Els Reis Mags es podran geolocalitzar amb l'app 'Reus City' durant la cavalcada i les cercaviles dels patges

L'apliació mòbil municipal també oferirà informació sobre el trànsit de la zona i l'ocupació dels pàrquings

Actualitzada 02/12/2016 a les 13:07

La campanya ‘Reus, un Nadal de somni’, ja es pot consultar a través de ‘Reus City’, l’app de l’Ajuntament de Reus dissenyada per a la promoció de ciutat i de difusió de l’agenda cultural i ciutadana. Enguany i com a novetat, a través de l’app, els usuaris podran geolocalitzar els Reis Mags i els emissaris reials al seu pas per Reus. Aquesta geolocalització estarà activa mentre durin la cavalcada (5 de gener, a partir de les 19h) i les cercaviles dels patges (29 i 30 de desembre). No valdrà, doncs, per a localitzar-los mentre repartiexen els regals per les cases, com segur que voldrien alguns nens als quals els costa dormir la nit de Reis.Els usuaris també tindran la informació de les pantalles de trànsit situades al voltant del Tomb de Ravals. Amb un apartat específic anomenat ‘Mou-te’, per primera vegada s’hi trasllada la informació sobre l’estat del trànsit al voltant d'aquests carrers. Aquesta informació es complementa amb la de l’ocupació dels pàrquings, de manera que el conductor podrà optimitzar la seva ruta amb antel·lació.L’app Reus City ofereix a l’usuari informació de ciutat, adreçada tant a la gent que viu a Reus com a la que visita el municipi. Aquells que ja tenen Reus City al mòbil, trobaran a primera plana la informació del Somni de Nadal. Si s’hi vol accedir per primera vegada, cal instal·lar-se l’app Reus City, disponible a Google Play i a l’Apple Store. També es pot consultar via web app a través de www.reuscity.cat