La Cambra de Comerç celebra 130 anys amb una gala que se solidaritza amb la Marató de TV3

La gala comptarà amb l'actuació de la cantant vallenca Maria Jacobs i de la cantant Paula Valls, que participa al disc de la Marató de TV3

Redacció

Actualitzada 01/12/2016 a les 12:19

La Cambra de Comerç de Reus està de celebració. El proper 14 de desembre tindrà lloc la gala del 130è aniversari de la fundació d’aquesta institució, la qual coincidirà amb el lliurament dels Premis Cambra i comptarà amb l’assistència del President de la Generalitat, Carles Puigdemont. L’esdeveniment el presentarà la periodista Xantal Llavina i comptarà amb l’actuació de la cantant Paula Valls i de la vallenca Maria Jacobs.



La gala començarà amb l’actuació de Paula Valls, que ha enregistrat el tema No et deixis, no et rendeixis juntament a Ramon Mirabet pel disc de la Marató de TV3. La Cambra de Reus es vincula a aquesta iniciativa amb aquesta actuació i amb un vermut solidari durant el sopar còctel que es servirà just després de la gala a la Nau del Restaurant Vermuts Rofes. El vermut l’acompanyarà la música de la vallenca Maria Jacobs.