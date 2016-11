El cinema infantil en català triumfa a Reus amb 2.800 espectadors el 2016

La capital del Baix Camp ha acollit les dues edicions del Cicle de cinema infantil en català, celebrades entre febrer i març i entre octubre i novembre

01/12/2016

Reus ha gaudit aquest 2016 de les dues edicions del Cicle de cinema infantil en català (CINC), que tenen lloc entre febrer i març i entre octubre i novembre. En aquestes dues edicions s’ha projectat 10 pel·lícules en 20 sessions, que han aplegat 2.800 espectadors. Els anys anteriors, amb una sola edició, les xifres oscil·laven entre els 1.200 i els 1.500 espectadors.



En aquests dos cicles, s’han projectat èxits de taquilla com Els Mínions, Del revés, Atrapa la bandera o Zootròpolis. Les pel·lícules més vistes han sigut Buscant la Dory i Hotel Transsilvània 2. La previsió és poder repetir l’experiència el 2017, amb una primera edició entre març i abril, i una altra a finals d’any. Serà, com enguany, als Cinemes Reus Palace, en format Digital HD, so Dolby Digital i SDDS.



La presidenta del CNL i regidora d’Ensenyament i Política Lingüístic, M. Dolors Sardà, afirma que les xifres de públic i l’èxit d’aquestes dues edicions d’enguany «demostren que si hi ha oferta en català hi ha públic per veure cinema en aquesta llengua».



L’objectiu del CINC continua sent normalitzar el cinema en català i fomentar l’hàbit d’anar al cinema entre els infants. A Reus l’esdeveniment està organitzat pels Cinemes Reus Palace, la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,