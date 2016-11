Comencen a aixecar el tobogan gegant a la plaça Llibertat

La plaça també acull la pista de gel

Redacció

Actualitzada 29/11/2016 a les 21:04

La plaça de la Llibertat ha acollit aquest dimarts l’inici de les feines d’instal·lació del tobogan gegant de gel, de 30 metres, que conviurà amb la pista de patinatge sobre gel aquestes festes en el marc de la campanya Reus, un Nadal de somni. El tobogan es podrà gaudir del 3 de desembre al 8 de gener, després que divendres passat entrés en funcionament la pista.



Seguint el lema principal de la campanya, diferents indrets del centre de la ciutat es tematitzen per donar forma a diferents somnis de Nadal, on s’hi desenvolupen activitats especials. Es tracta d’una experiència que vincula el comerç i la cultura amb les tradicions del Nadal, i ho fa a través de diferents somnis, on es desenvolupa l’extensa agenda d’activitats que s’ha programat. Les places del Mercadal, Prim i de la Llibertat, seran els principals escenaris d’atracció de visitants durant les festes.