El Nadal torna a il·luminar Reus

Els carrers i places de la ciutat ja respiren l’ambient de la festa més màgica

Actualitzada 27/11/2016 a les 20:07

La màgia del Nadal ja es comença a notar als carrers i places de Reus. Un any més, el desembre arribarà acompanyat de l’enllumenat nadalenc que decora la majoria dels racons de la ciutat. La tradicional encesa dels llums, amb un acte multitudinari a la Plaça del Mercadal el passat divendres, va donar el tret de sortida al compte enrere per la celebració del Nadal. A més de l’espectacle de l’encesa de l’enllumenat, es va celebrar un ‘flash-mob’ als carrers del centre.Precisament la plaça on es troba l’ajuntament presenta una de les novetats d’aquest any. El tradicional arbre nadalenc ha estat substituït per una figura formada per boles de llum que representa el tradicional avet de Nadal i que ocupa el centre de la plaça del Mercadal. El que fins aquest any ocupava la part central de la plaça era la pista de gel, que aquest any s’ha traslladat a la plaça de la Llibertat, que també comptarà amb un tobogan gegant de gel, una de les atraccions d’aquest Nadal.L’interior de La Fira també s’ha vestit de l’ambient nadalenc i ha presentat una gran decoració a base de llums repartides per totes les plantes del centre comercial.Però més enllà de les llums, Reus ja s’endinsa en una època plena d’activitats i espectacles per tota la ciutat inclosos dins el programa ‘Reus, un Nadal de somni’ . La màgia d’aquesta festa s’allargarà fins al 8 de gener.