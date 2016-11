Una galeria reusenca, a la Fira europea d'art contemporani

Anquin’s Gallery repeteix presència a la cita continental, on es busca sortir de la crisi

França acull una nova edició de St-Art, la Fira europea d’art contemporani, on es presenten diverses galeries de tota Europa. Espanya, amb nou participants, torna a repetir com a país amb més presència a la St-Art, on les galeries espanyoles busquen una sortida a la crisi.



De les nou galeries estatals en destaca la presència d’una reusenca, concretament Anquin’s Gallery, que repeteix com a participant a la fira europea. La seva sortida de Catalunya i Espanya es deu a la necessitat de buscar compradors a l’estranger a causa de la crisi.



La vicepresidenta del Gremi de Galeries d’Art de Catalunya, Victòria Cortina, reconeix que la manca d’ajuts i l’IVA cultural al 21% obliga a donar-se a conèixer fora d’Espanya: «Els visitants de les galeries gairebé han desaparegut i la majoria de galeries es veuen abocades a participar en aquestes fires».