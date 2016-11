Reus rebutja la violència de gènere

Reus organitza un acte institucional amb motiu del Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones

Redacció

Actualitzada 25/11/2016 a les 18:56

L'Ajuntament de Reus, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, ha organitzat aquest divendres 25 de novembre al Saló de Plens de l'Ajuntament de Reus, l’acte institucional amb motiu del Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.



L’acte, al qual han assistit membres de diverses entitats de la ciutat, ha consistit en la lectura del manifest contra la violència a càrrec de representants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Promoció per la Igualtat de Gènere de l'Institut Gaudí i representants de l'equip de Rugby Femení del Reus Deportiu. Les paraules han anat acompanyades de la música de la guitarra de Carles Sabaté.



El 30 de novembre s'ha programat l'activitat 'Conte Igualitari', que consistirà en la lectura dels contes que porten per títol 'L'Artur i la Clementina' i 'La història del Bonobos amb ulleres', a càrrec de Samana Moreno Gómez i Patricia Alejo Jiménez, alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Promoció per la Igualtat de Gènere de l'Institut Gaudí, a les 17:30 h a la Sala Infantil de la Biblioteca Central Xavier Amorós.