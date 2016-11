Els aparcaments de la xarxa municipal inclorporen una zona de places gratuïtes per bicicletes

Aquest servei s'ha habilitat en tots els pàrquings que formen part de la xarxa municipal d'aparcaments de Reus

Actualitzada 25/11/2016 a les 13:01

Cadascun dels 8 pàrquings que formen la xarxa municipal d’aparcaments -pàrquings de la Llibertat, La Fira Centre Comercial, Sant Ferran, Oques, Passeig Prim, Pastoreta, Baluard i Carrilet–, incorporen una zona d’aparcament per a bicicletes. Aquestes places són gratuïtes i vigilades amb el mateix servei dels pàrquings municipals connectat al Centre de Control Central de Reus Mobilitat i Serveis.



Aquests nous espais per bicicletes s’han ubicat a llocs visibles dins l’aparcament i al costat d’una sortida de vianants. En tots els aparcaments aquesta zona es troba a la planta -1 i al costat d’un ascensor. En alguns pàrquing també es permet l’accés rodat de les bicicletes. Concretament s’han fet petites obres per adaptar els accessos amb barreres de vehicles a l’entrada de les bicis als pàrquings Llibertat, La Fira Centre Comercial (entrada de l’avinguda de Sant Jordi), Oques i Carrilet.



Aquest pla de desplegament de la bicicleta a la xarxa d’aparcaments es va iniciar ara fa un any, amb la inauguració del pàrquing de La Fira Centre Comercial, el primer de la xarxa en incorporar un lloc exclusiu per a bicicletes. A La Fira Centre Comercial hi ha 11 places, i a la resta d’aparcaments 8: en total, l’oferta de places per a bicicletes a la xarxa de pàrquings és de 67. L’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis ha invertit al voltant 5.400 euros per fer-ho possible.



Augmenten els aparcaments de bicicletes a la via pública

A part d’estrenar els aparcaments de la xarxa municipal, l’Ajuntament de Reus també posa en marxa aquest mes de novembre una nova fase de la implantació d’aparcaments per a bicicletes a la via pública i en equipaments municipals i educatius per ampliar la xarxa existent. Aquests nous punts s’afegeixen als que ja hi ha a la plaça del Mercadal o a la plaça del Teatre, per exemple. En total, l’oferta d’aparcaments per a bicicletes a la via pública de la ciutat té capacitat per a 500 places.



Aquesta setmana s’han instal·lat aparcaments al Mercat Central, a la mateixa façana del carrer de Sant Joan. I en les pròximes setmanes s’instal·laran fins a 19 punts més a la via pública amb capacitat per a 150 bicicletes. Se’n posaran a diverses escoles i instituts de la ciutat i a equipaments com l’Hospital Universitari Sant Joan, l’Estadi Municipal, Cal Massó o el Centre Cívic Mestral.