Els alumnes de l'Escola Rosa Sensat de Reus fan de voluntaris al Gran Recapte

La campanya té lloc els dies 25 i 26 de novembre als supermercats

Actualitzada 25/11/2016 a les 13:54

El Gran Recapte d'Aliments, la campanya de recollida d'aliments bàsics del Banc d'Aliments per a les persones més necessitades del nostre entorn, en cada edició reuneix més voluntaris que col·laboren per tal que les jornades siguin tot un èxit. El matí d'aquest divendres 25 de novembre, fins a 21 alumnes de sisè de primària i tres professors de l'Escola Rosa Sensat de Reus han volgut sumar esforços i col·laborar amb el Gran Recapte d'Aliments de Reus.



Tant alumnes com professors s'han desplaçat a primera hora del matí des del barri Sant Josep Obrer fins al supermercat Aldi que es troba al Tecnoparc, davant del Decathlon. Allà han estat fins a dos quarts de dues del migdia animant els clients del supermercat a col·laborar amb la donació d'aliments i recollint tot el que s'anava recaptant.