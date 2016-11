«Dagoll Dagom té una relació molt especial amb el Teatre Fortuny»

Joan Lluís Bozzo i Albert Guinovart, creadors del musical de Dagoll Dagom ‘Scaramouche’, presenten aquest divendres a Reus el disc i el llibre de l’obra

Actualitzada 24/11/2016 a les 20:41

«Amor, aventures i revolució». I humor? «Sí, humor també». Aquests són els ingredients que el director de teatre Josep Lluís Bozzo, de la companyia Dagoll Dagom, explica que els espectadors poden trobar al musical 'Scaramouche'. L’espectacle es pot veure al Teatre Victòria de Barcelona des del passat 29 de setembre i aquest divendres, tant Bozzo com Albert Guinovart, els dos creadors de l’obra ­­—Bozzo n’ha escrit el llibret i Guinovart n’és el compositor de la música—, estaran a Reus per presentar el llibre i el disc sobre el musical.



«Dagoll Dagom tenim una relació molt especial amb el Teatre Fortuny, tant amb el públic com amb els treballadors», assegura Bozzo. El musical 'Scaramouche' no es mourà del Teatre Victòria, «l’atrezzo i el muntatge de l’escenari són molt complexos i no podem fer gira», es justificava el director en una entrevista amb Diari Més. Però sí que es desplacen fins al teatre reusenc per fer pública la ja tradicional edició d’aquest llibre i disc sobre l’espectacle i les seves cançons: «Ho hem fet de pràcticament cada musical de Dagoll Dagom. El llibre té una part didàctica molt important, on plantegem activitats relacionades amb 'Scaramouche' i que segueixen el currículum escolar d’assignatures com llengua catalana, filosofia o història». D’aquesta manera, els centres educatius poden treballar l’obra des de les classes i assignatures requerides, abans de veure l’obra en directe. «Realitzem moltes funcions per a escolars», assegura.



El musical se centra en la figura d’un heroi espadatxí que ha de defensar la voluntat del poble i se situa a França en plena Revolució Francesa. «És un musical per riure però no és una paròdia». Bozzo assegura que cada vegada que Dagoll Dagom creen un espectacle, intenten que sigui apte per a tothom però de qualitat.