Els treballadors de l'hospital Sant Joan es mobilitzen per les DPO en el Ple de Salut

El Comitè d’Empresa es manifestarà pels «incompliments» de la direcció en desestimar les retribucions de 2015 a determinats grups professionals

Actualitzada 23/11/2016 a les 20:51

El Ple Extraordinari Salut d’aquest dijous estarà marcat per la protesta que realitzarà el Comitè d’Empresa de l’Hospital de Sant Joan on posarà de manifest el seu «desconcert» per l’informe del Consell d’Administració del centre hospitalari el qual validava que es paguessin les Direccions per Objectius (DPO) del 2015 només a un determinat grup de treballadors, entre els que formen part els auxiliars d’infermeria, administratius, portalliteres i netejadores. Unes mesures que des del Comitè d’Empresa ja venien anunciant que durien a terme davant una situació que va acabar amb la demanda recent davant del Tribunal Laboral de Catalunya contra el centre hospitalari.



En la vigília del ple, la situació del Sant Joan va ser analitzada per alguns grups municipals. La CUP va demanar ahir que la Generalitat gestioni directament els serveis sanitaris. «Després de gairebé 30 anys que es decidís crear l’empresa Hospital Sant Joan de Reus, SAM i el Grup Sagessa per resoldre els problemes estructurals i endèmics de la gestió dels serveis sanitaris de l’Ajuntament de Reus, no sols no s’ha solucionat la hipoteca i dependència econòmica que representava l’Hospital Sant Joan a la hisenda municipal, sinó que la creació i expansió del Grup Sagessa l’ha sentenciat a mort» argumentava la regidora Marta Llorens. Per la seva banda, des de Ciutadans van denunciar que l’Hospital de Sant Joan tindrà un paper «subsidiari» en relació al Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona, presentat recentment pel Departament de Salut. Segons va explicitar la regidora de C’s, Pepa Labrador, el pla «aboca a que sigui un hospital comarcal i a tenir cada vegada menys especialitats». C’s presentarà al Ple una proposta basada en la reivindicació de l’Hospital Sant Joan de Reus com a centre «de referència i de qualitat dins del sistema sanitari català».



Finalment, la Taula Ciudadana en Defensa de la Salut Pública es va pronunciar ahir sobre la gestió de la sanitat pública difonent les respostes que van plantejar a diverses formacions «excepte CiU, que no va respondre», matisaven. La Taula no es va pronunciar sobre les respostes dels partits i es va limitar a dir que calen «accions més enllà de les paraules». Les respostes completes es poden veure a http://pobleviu.cat/salutreus. Tanmateix van recordar algunes de les reivindicacions sobre la sanitat reusenca. Entre aquestes, esmentaven que «tot i mantenir el CUAP del Cap Sant Pere gràcies a la pressió ciutadania la manca de recursos li ha tret capacitat assistencial», concloïen.