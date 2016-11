El curt reusenc Timecode, entre els deu seleccionats per optar a l'Oscar

Els cinc finalistes s'anunciaran el 24 de gener del 2017

Bon Voyage de Marc Wilkins

Ennemis Intérieurs, del director Sélim Azzazi

Graffiti, del director català Lluis Quilez

La Femme et le TGV, de Timo von Gunten

Nocturne in Black, del director Jimmy Keyrouz

The Rifle, the Jackal, the Wolf and the Boy, de Oualid Mouaness

Silent Nights, del director Aske Bang

Sing (Mindenki), de Kristof Deák

Timecode, de Juanjo Giménez

The Way of Tea (Les Frémissements du Thé), del director Marc Fouchard

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques dels Estats Units ha seleccionat Timecode, produït per l’Escola de Cinema de Reus, com un dels 10 aspirants a guanyar l’Oscar al millor curt. La peça audiovisual, dirigida pel barceloní Juanjo Giménez i amb guió de Pere Altimira, ja ha rebut diversos premis que reconeixen la seva qualitat, entre els que destaca la Palma d’Or a Cannes. Ara figura en la llista dels deu curtmetratges seleccionats per a la 89ª edició dels Oscar, entre els quals sortiran els 5 finalistes, que s’anunciaran el proper dimarts 24 de gener del 2017.Timecode, de 15 minuts i de gènere drama, explica la història d’amor entre dos vigilants de seguretat d’un aparcament, interpretats per Lali Ayguadé i Nicolás Ricchini. Actualment el curt reusenc també opta als Premis Gaudí i als Goya.La llista completa dels deu curtmetratges nominats és la següent:La gala de la 89ª edició dels Oscar, que televisarà ABC Television Network, tindrà lloc al Dolby Theatre en Hollywood & Highland Center el 26 de febrer del 2017.