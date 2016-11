És la primera vegada que prendran part d'aquesta iniciativa, que tindrà lloc els dies 25 i 26 de novembre

Redacció

Actualitzada 23/11/2016 a les 12:11

Un total de 40 persones dels diferents centres de Villablanca seran voluntaris en el Gran Recapte del Banc d’Aliments, que se celebra els dies 25 i 26 de novembre. Aquesta és la primera vegada que els usuaris prendran part d’aquesta iniciativa, en la qual participaran acompanyats de l’ajuda de 20 professionals del centre. En equips de dos voluntaris i dos professionals es cobriran totes les hores de recollida del Gran recapte de 9 a 21h en un supermercat de Reus en franges per 3 hores per equip. En els dies posteriors a la campanya, els voluntaris de Villablanca col·laboraran en la classificació dels aliments recollits en el magatzem del Banc d’Aliments.



La iniciativa s’emmarca en les actuacions del projecte de voluntariat Implica’t, les quals es promouen des de Villablanca per facilitar la inclusió social en la comunitat dels usuaris del centre, així com per visibilitat les persones amb diversitat funcional per normalitzar-les i lluitar contra l’estigma.



Les treballadores socials de Villablanca encarregades d’aquesta iniciativa, Marina Rodríguez i Neus Cárdenas, han explicat que «els usuaris estan molt il·lusionats per participar en el Gran Recapte perquè per a ells també és molt important ajudar els altres i no ser sempre els que reben ajuda». Per altra banda també han destacat la implicació dels professionals que participaran voluntàriament en aquesta activitat.



Cal dir que els dies en què se celebrarà la campanya, el 25 i el 26 de novembre, els diferents serveis gestionats pel Grup Pere Mata habilitaran punts de recollida d’aliments per tal que treballadors, usuaris i familiars que ho desitgin puguin també fer donacions d’aliments al Gran Recapte.