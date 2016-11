Ryanair posa a la venda 250.000 bitllets per viatjar a Europa per 10 euros

L’aeroport reusenc és un dels que formen part d’aquesta promoció de l’aerolínia irlandesa

Redacció

Actualitzada 23/11/2016 a les 09:56

La companyia aèria Ryanair ha posat a la venda un total de 250.000 bitllets per 9,99 euros per viatjar a destinacions europees. L’aeroport reusenc és un dels que formen part d’aquesta promoció de l’aerolínia irlandesa, conjuntament amb les instal·lacions d’Alacant, Almeria, Barcelona-El Prat, Castelló, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Eivissa, Jerez, Lanzarote, Menorca, Màlaga, Murcia, Palma, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Nord, Tenerife Sud, Saragossa, Vitòria, Vigo, Valladolid, València i Madrid.



La inciativa s’emmarca dintre de la Cyberweek, on es poden adquirir els passatges a menor cost durant 8 dies. Des de l’aeroport reusenc es podrà viatjar per a Londres, a Eindhoven a Birmingham, Frankfurt o Liverpool per poc més de 10 euros en tots els casos, durant els mesos de gener i febrer. El director de comunicació de Ryanair, Robin Kiely, ha definit aquesta com una de les promocions més importants de la història de l’aerolínia irlandesa. La companyia és una de les que té més presència a l’aeroport de Reus, el qual, segons dades d’Aena, a l’octubre va rebre 74.607 passatgers, un 25,8% més que en el mateix mes de l’any passat. En l’acumulat de l’any, 800.106 usuaris han passat per les instal·lacions del Baix Camp, el que suposa un augment del 16,1% respecte el mateix període del 2015.